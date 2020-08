manga – SATANISTER – di Rei Mikamoto

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Satanister – (サタニスター)

Titolo internazionale: Satanister

Autore: Rei Mikamoto

Genere: commedia nera, azione, horror

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Bunkasha

Rivista: Horror M

Volumi: 5 (concluso) – poi ristampato in 4 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Satanister

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Volumi: 5 (concluso)

P.S. – In Italia è stato pubblicato come “seinen” ma in Giappone è stato pubblicato su una rivista “josei”

TRAMA

Manga decisamente “pulp” con protagonista una suora davvero inusuale: Valkyrie, detta Suora Satanica. La quale fuma e beve in chiesa, e dà ai fedeli che vanno da lei a confessarsi, dei consigli strani, come picchiare i propri nemici e poi sono dopo perdonarli!

Ma la donna è anche coinvolta in un gioco di sopravvivenza macabro…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI