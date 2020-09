manga – HAGANAI: I HAVE FEW FRIENDS (Boku wa Tomodachi ga Sukunai) – di Itachi, Yomi Hirasaka

A cura di Anne

Titolo originale: Boku wa Tomodachi ga Sukunai – Haganai -(僕は友達が少ない)

Titolo internazionale: Haganai

Autori: Itachi, su storia originale di Yomi Hirasaka

Genere: commedia, ecchi, harem, scolastico, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – in corso

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Comic Alive

Tratto: dalla serie di romanzi di Yomi Hirasaka

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Haganai – I Have Few Friends

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 17 (in corso)

TRAMA

Kodaka Hasegawa ha iniziato da un mese le scuole superiori, ma non ha ancora nessun amico in classe. Dato che sua madre è inglese, ha i capelli biondi e gli occhi di forma particolare, che lo fanno sembrare un teppista ai compagni. Un giorno scopre che anche Yozora Mikazuki ha le sue stesse difficoltà, tanto da parlare con un’amica immaginaria.

I due allora fondano un club scolastico per fare amicizie, chiamato “Rinjinbu” ovvero “il club del tuo prossimo”, dove però finiranno per iscriversi studenti bizzarri.

OPERE RELATIVE

Anime

– Boku wa Tomodachi ga Sukunai – serie tv

– Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next – serie tv

Light Novel

– Haganai – I Have Few Friends

Live action

– Haganai – film live

