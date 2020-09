manga – HIRU – SANGUISUGHE – di Daisuke Imai

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Hiru – (ヒル)

Titolo internazionale: Leech

Autore: Daisuke Imai

Genere: azione, drammatico, psicologico, sentimentale, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Comic @ Bunch

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Hiru – Sanguisughe

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – 2020

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione 12×18, B. con sovraccoperta, 224pp, b/n, € 5,90

TRAMA

Yoko Sakura è una ragazza di 21 anni che vive ai margini: scappata di casa, ora è una persona invisibile che non esiste per la società, e come una “sanguisuga” sfrutta le case degli altri. Quando non c’è nessuno, entra per farsi la doccia o mangiare qualcosa, per poi andarsene senza dare nell’occhio.

Ma un giorno incontra Makoto Tsukinuma, un ex compagno di scuola dato per morto, che invece è anche lui diventato una “sanguisuga”; e scopre così’ un mondo di gente sommersa, dove esistono però gerarchie, territori, e gente violenta pronta a tutto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Hiru 2 – sequel

