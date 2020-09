manga – ARAGO – di Takahiro Arai

A cura di Han

Titolo originale: AR∀GO – London Shikei Tokushu Hanzai Sousakan

Titolo internazionale: AR∀GO: City of London Police’s Special Crimes Investigator – Arago

Autore: Takahiro Arai

Genere: azione, mistero, sopranaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Arago

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,00€ al volume

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

Arago ed Edwan Hunt sono due gemelli i cui genitori furono uccisi, quando erano piccoli, da Patchman, un misterioso killer che si aggirava per Londra. Anni dopo, Edwan è diventato un investigatore di Scotland Yard, mentre Arago ha preferito mettersi da solo sulle tracce dell’assassino, allontanandosi dal fratello.

Quando Patchman sembra tornato in azione a Londra, i due gemelli si ricongiungono; e scoprono che quello che cercano non è un essere umano normale, ma una creatura sopranaturale…

