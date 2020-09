manga – AREA D – di Kyoichi Nanatsuki, Kyung-Il Yang

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Area D – Inou Ryouiki – (AREA D 異能領域)

Titolo internazionale: Area D

Autore: storia di Kyoichi Nanatsuki, disegni di Kyung-Il Yang

Genere: azione, ecchi, sopranaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2012

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 14 (concluso)

(nota: è catalogato come manga, e non manhwa, perchè la sua prima edizione è giapponese)

Titolo in Italia: Area D

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2016

Casa Editrice italiana: JPop

in due edizioni, economica a 4,40 € al volume, e deluxe a 4,90 € al volume

Volumi: 14 (concluso)

TRAMA

In un prossimo futuro, a causa dello scoppio di una super nova, la notte è scomparsa sulla Terra, e inoltre alcune persone si sono ritrovate ad avere poteri soprannaturali. I governi hanno deciso di costruire “L’area D” una sorta di prigione costruita su una remota isola, dove rinchiudere questi umani speciali, con lo scopo di controllarli e sottometterli.

Satoru Iida è un ragazzino che si ritrova improvvisamente catturato e spedito sull’isola, dove si dice che si rischia continuamente di morire… Cosa lo aspetterà nell’Area D?

