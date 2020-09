manga – THE ARMS PEDDLER – di Kyoichi Nanatsuki, Night Owl

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Kiba no Tabishounin – The Arms Peddler – (牙の旅商人)

Titolo internazionale: The Arms Peddler

Autori: storia di Kyoichi Nanatsuki, disegni di Night Owl

Genere: avventura, azione, drammatico, fantascienza, soprannaturale, western

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – interrotto

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Young Gangan

Volumi: 7 – interrotto nel 2015

Titolo in Italia: The Arms Peddler

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 7 – interrotto dal 2016

TRAMA

Nel futuro la Terra è diventata piena di deserti dove vagano mostri e banditi senza pietà, e si è tornati in un atmosfera da vecchio western.

Yuki è gravemente ferito, dopo che la sua famiglia è stata massacrata da dei criminali, quando una strana ragazza armata di spada e fucili, gli si para davanti. La donna gli offre due possibilità: o morire subito, o farsi salvare ma diventare suo schiavo.

Yuki sceglie di vivere, anche per potersi vendicare; e così diventa servitore della bella Garamy, una mercenaria e mercante, che gira di città in città per quel mondo violento.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kyoichi Nanatsuki presenti sul sito:

RECENSIONI