manga – IL MATRIMONIO DI LALA (Lala no Kekkon) – di Tamekou

Titolo originale: Lala no Kekkon – (ララの結婚)

Titolo internazionale: Lala’s Married Life

Autrice: Tamekou

Genere: storico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Il matrimonio di Lala

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Magic Press

Volumi: annunciato

TRAMA

In una ambientazione di stampo asiatica/mongola, si celebra il matrimonio tra il ricco e giovane mercante Uruji e la bella Lala. Tutti sono felici, tranne il padre della sposa che è molto nervoso.

Questo perchè in realtà a convolare a nozze non è Lala, ma il gemello Ramudan! La ragazza è infatti scappata con chi amava davvero, e il fratello, sotto pressione, ne ha preso il posto; per dare almeno il tempo di sistemare tutto.

Ma arriva la prima notte di nozze, e succede qualcosa che nessuno si aspettava: Uruji non sembra prendersela a male che la sua “sposa” è un maschio…

