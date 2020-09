manga – KYOJINZOKU NO HANAYOME (The Titan’s Bride) – di ITKZ

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kyojinzoku no Hanayome – (巨人族の花嫁)

Titolo internazionale: The Titan’s Bride

Autore: ITKZ

Genere: fantasy, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Suiseisha

Rivista: il manga è pubblicato a puntate sulla rivista online Screamo, e poi pubblicato in volumi di carta

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto in italiano amatorialmente grazie al gruppo Manga Cosmo.

TRAMA

E’ l’ultimo giorno delle scuole superiori per Kouichi, che saluta tristemente il club di pallacanestro di cui faceva parte, e i suoi amici.

Mentre è a casa che riflette, viene misteriosamente teletrasportato a Tildant, un mondo dominato dai titani. Qua viene accolto dal principe Caius, che lo chiede immediatamente in sposa.

Questo perchè una profezia ha decretato che Caius non avrebbe mai potuto sposare qualcuno del suo mondo. Ma c’è un prezzo da pagare…

OPERE RELATIVE

Anime

– Kyojinzoku no Hanayome – serie tv

RECENSIONI