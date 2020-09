manga – LAST NOTES – di Kanoko Sakurakoji

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Last Notes – (ラストノーツ)

Titolo internazionale: Last Notes

Autrice: Kanoko Sakurakoji

Genere: sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Last Notes

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, senza sovracopertina, a 4,30 €

Traduzione: Silvia Luccarini

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Esiste uno speciale negozio, difficile da trovare, che vende un particolare legno aromatico chiamato hangonko, che permette di far vedere i defunti e parlargli un’ultima volta. I proprietari sono i due fratelli Aki e Haru, che ricevono la merce dal vecchio Goshima.

Un giorno però l’uomo muore, e arriva sua nipote Emiru, rimasta sola al mondo…

