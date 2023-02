manga – FUKUROKOJI – VICOLO CIECO – di Tamekou

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kyuuhankagai Fukurokouji – (旧繁華街袋小路)

Titolo internazionale: The Cul-de-sac in the Old City Centre

Autrice: Tamekou

Genere: drammatico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Fukurokoji – Vicolo Cieco

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Nazuna è sempre stato innamorato di Takumi, proprietario di un piccolo emporio, e fidanzato della sorella.

Dopo la morte di quest’ultima in un incidente, Nazuna, approfittando della sua somiglianza, intraprende una relazione con Takumi. Ma questo lo renderà felice?

Nel volume ci sono altre due storie brevi, “Il cattivo studente” e “Vorrei uscire con Taneda”.

