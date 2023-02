manga – HAPPY SHITTY LIFE – di Harada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Happy Kuso Life – (ハッピークソライフ)

Titolo internazionale: Happy Shitty Life

Autrice: Harada

Genere: commedia

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Takeshobo

Rivista: Qpano

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Happy Shitty Life

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Mattia Soave

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Kyoutarou Kasuya è un uomo d’affari che ha causato uno scandalo sessuale nella sua azienda, motivo per cui è stato trasferito in una zona remota di campagna.

Lì incontra Yoshiyuki Kuzuya, un uomo bizzarro e disoccupato, che vive approfittando della pensione della nonna. Eppure proprio questo strano ragazzo gli farà tornare il buonumore, con situazioni una più bizzarra dell’altra.

