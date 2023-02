manga – MY TOY BOY (Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki) – di Hashigo Sakurabi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki – (君に捧ぐサディスティック)

Titolo internazionale: Young Boyfriend’s Love Management Habit

Autrice: Hashigo Sakurabi

Genere: scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: My Toy Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione: Laura Giordano

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Satoshi è uno studente di architettura così preso dagli studi da dimenticarsi di mangiare, e l’unico che riesce a distoglierlo dai libri è Izumi. Tanto che i compagni di università dicono, scherzando, che Izumi è un “padrone” e Satoshi il “cucciolo” di cui si prende cura.

Il loro rapporto di amicizia comincia però a cambiare, quando Izumi si scopre geloso e possessivo nei confronti di Satoshi…

