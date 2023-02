manga – PENDULUM: Jujin Omegaverse – di Hana Hasumi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Pendulum: Kemonohito Omegaverse – (ペンデュラム―獣人オメガバース―)

Titolo internazionale: Pendulum: Jujin Omegaverse

Autrice: Hana Hasumi

Genere: drammatico, fantasy, sentimentale

Target: yaoi

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Frontier Works

Rivista: Daria

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Pendulum: Jujin Omegaverse

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In un mondo fantasy, esistono sia gli umani normali che gli uomini bestia (come dice il nome, esseri umani antropomorfi) chiamati “teriantropi”. A loro volta poi sono divisi in alfa, omega e beta.

Kai è un umano omega abbandonato dai genitori, che è stato accolto da una famiglia di teriantropi perchè da adulto diventi il compagno dell’alfa Luard.

Con il passare degli anni Kai si innamora di Luard, l’unico ad essere gentile con lui; ma poi scopre un’amara verità…

OPERE RELATIVE

Manga – ambientati nello stesso mondo

– Remnant: Kemonohito Omegaverse

– Petit Mignon: Kemonohito Omegaverse

