manga – REMNANT: Kemonohito Omegaverse – di Hana Hasumi

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Remnant: Jujin Omegaverse – (レムナント-獣人オメガバース-)

Titolo internazionale: Remnant: Kemonohito Omegaverse

Autrice: Hana Hasumi

Genere: drammatico, fantasy, sentimentale

Target: yaoi

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – 2022

Casa Editrice giapponese: Frontier Works

Rivista: Daria

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Remnant: Kemonohito Omegaverse

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantasy, esistono sia gli umani normali che gli uomini bestia (come dice il nome, esseri umani antropomorfi) chiamati “teriantropi”. A loro volta poi sono divisi in alfa, omega e beta.

Daath vive in un orfanotrofio insieme alla sorella Bella, e vuole proteggerla ad ogni costo da un’unione forzata; dato che i ragazzi omega soli come loro vengono venduti al migliore offerente. Per guadagnare abbastanza si abbassa a fare qualsiasi tipo di lavoro, anche umiliante.

Una notte incontra un teriantropo di nome Juda, che lo aiuta donandogli delle monete, senza chiedere nulla in cambio. Ma…

OPERE RELATIVE

Manga – ambientati nello stesso mondo

– Pendulum: Jujin Omegaverse

– Petit Mignon: Kemonohito Omegaverse

