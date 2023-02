manga – PINK & MAMESHIBA – di Tomo Kurahashi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Pink to Mameshiba – (ピンクとまめしば)

Titolo internazionale: Pink & Mameshiba

Autrice: Tomo Kurahashi

Genere: scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Pink & Mameshiba

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione: Mayumi Kobayashi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Ken, un giovane professore, è super fan del gruppo idol Planet, però questo è un segreto che nessuno deve scoprire! Ma quando si reca in un negozio ad acquistare dei gadget, ha la sfortuna di trovare come commesso un studente della sua scuola, Kuroka.

Il ragazzo prende subito la palla al balzo, e ne approfitta per ricattare l’insegnante. Lui non dirà nulla in giro del sul hobby, ma d’ora in poi Ken sarà il suo cagnolino!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Hello Morning Star (spin-off)

RECENSIONI