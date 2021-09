manga – VIA COL VENTO (Kaze to Tomo ni Sarinu) – di Mutsumi Tsugumo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kaze to Tomo ni Sarinu – (風と共に去りぬ)

Titolo internazionale: Gone with the Wind

Autrice: Mutsumi Tsugumo

Genere: drammatico, storico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1979

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Seventeen

Tratto: ispirato al film “Via Col Vento”, a sua volta tratto dal romanzo di Margaret Mitchell

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Via Col Vento

Anno di pubblicazione in Italia: anni ’80

Casa Editrice italiana: parzialmente pubblicato sulla rivista “il giornalino di Candy Candy” della Fabbri . Il manga era pubblicato poche pagine per volte, ricolorato in Italia, e con le tavole ribaltate all’occidentale (in “immagini” qualche esempio).

TRAMA

Il manga è molto fedele al film/romanzo da cui è tratto.

Georgia, 1861. Rossella (“Scarlett” in originale) O’Hara vive a Tara, dove la sua ricca famiglia ha piantagioni di cotone lavorate dagli schiavi. La ragazza ha una vita agiata e numerosi pretendenti, anche se lei ama solo Ashley, che però sposerà a breve la cugina Melania.

Durante una festa, Rossella affronta da sola Ashley e gli dichiara il suo amore, ma si sente rispondere che lui vuole solo sposare Melania. La loro conversazione è stata però ascoltata da Rhett Butler, un uomo affascinante ma che ha una brutta reputazione.

Ma il ricevimento viene interrotto da una tragica notizia: è scoppiata la Guerra di secessione tra il sud e il nord America. E il conflitto travolgerà la vita di Rossella…

IMMAGINI clicca per ingrandire

Le prime due immagini sono tratte dall’edizione italiana (ricolorata), le altre dall’edizione originale giapponese.

