manga – BLACK-BOX – di Tsutomu Takahashi

SCHEDA

Titolo originale: Black-Box – (ブラックボックス)

Titolo internazionale: Black-Box

Autore: Tsutomu Takahashi

Genere: drammatico, azione, sportivo (boxe)

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2019

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 6 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Ryoga Ishida è un giovane pugile che non pensa che allo sport, visto come ragione di vita dopo l’arresto del papà e del fratello per omicidio. Nonostante questo lui ammira ancora molto il padre, ex star del pugilato.

Alla vigilia del suo esame da professionista desta l’interesse di alcuni giornalisti, in particolare di Rie Kimura, che comincia a seguirlo per sapere di più della sua storia.

Nella sua scalata al successo Ryoga incontrerà anche un tenace rivale: Shidoh Leon.

