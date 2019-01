A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Muyung: Kagenashi – (ムヨン –影無し–)

Titolo internazionale: Muyung – Muyon

Autori: Tsutomu Takahashi (storia) Jung-Hyun Kim (disegni)

Genere: seinen – azione, drammatico, mistero, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2012

Casa Editrice giapponese: Green Arrow Shuppansha

Rivista: Comic Manga Ou

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Muyung – Senza ombra

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2014

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovracopertina, prime pagine a colori, a 5.90 euro al numero

Traduzione: Satoko Ishida

Adattamento: Yaeka Yoshida

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Durante le turbolente lotte tra clan nel periodo feudatario in Corea, il figlio di un importante generale, Biyong, assiste con il padre all’assassinio del re. Oltre a loro due, le uniche a vedere la salma sono due donne, madre e figlia, capitate lì per caso.

La ragazza giovane, Kiku, chiede ai due soldati di lasciarle libere, in cambio lei avrebbe riportato in vita il regnante. Tra l’enorme stupore dei due, Kiku dipinge poi su un foglio una farfalla che prende vita, e che resuscita il re.

Ma il regnante è completamente cambiato, il suo carattere è diventato terrificante, e inoltre non ha più l’ombra… Ma anche Biyong ha una capacità sopranaturale, è da quando ha 14 anni che riesce a vedere gli spiriti.

