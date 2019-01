A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shimanami Tasogare – (しまなみ誰そ彼)

Titolo internazionale: Our Dreams at Dusk: Shimanami Tasogare

Autore: Yuhki Kamatani

Genere: seinen – slice of life, psicologico, LGBT

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2018

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Hibana

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Oltre le Onde – Shimanami Tasogare

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Jpop

Formato: 12.5×18, 186 pagine, sovracopertina, a 6,50 € al numero

Traduzione: Melissa Pennacchiotti

Editing: Federico Salvan

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Dall’alto di una ringhiera, Tasuku Kaname sta seriamente decidendo se buttarsi giù o no. Il giorno prima a scuola, alcuni compagni di classe lo avevano preso in giro chiedendogli se era omosessuale; e Tasuku aveva reagito però entrando nel panico. Questo perchè lui è davvero omosessuale, ma di nascosto a tutti, per troppa paura di ritorsioni, e poi anche perchè non ha ancora accettato del tutto la sua natura.

Ora non sa che cosa succederà a scuola, e ha il terrore di tornare in classe. Gli avranno creduto quando ha detto di no, che non era gay? Avranno sparso la voce?

Mentre è ancora pensieroso sul da farsi, vede una donna che salta da una finestra, e atterra apparentemente illesa. Incuriosito e spaventato, raggiunge la ragazza per vedere come sta, e scopre così “Il Salotto di Conversazione della Signora Qualcuno”.

La signora in questione è la proprietaria di un ritrovo per persone che hanno pensato, come lui, di farla finita; dove chiunque può entrare e parlare di cosa voglia, in piena libertà.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.