manga – NABARI – di Yuhki Kamatani

Titolo originale: Nabari no Ou – (隠の王)

Titolo internazionale: Nabari no Ou – Nabari no Oh – King of Nabari

Autore: Yuhki Kamatani

Genere: serie tv – azione, drammatico, ninja, psicologico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2010

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: GFantasy

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Nabari

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2011

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 14 (concluso)

TRAMA

Miharu Rokujo è un ragazzino piuttosto freddo, che vive tranquillo in un piccolo paese, diviso tra scuola e lavoro part-time in un ristorante. Un giorno viene improvvisamente attaccato da un gruppo di ninja moderni, che sono interessati a un’arte segreta di nome “Shinrabansho” che sarebbe custodita dentro il suo corpo.

In sua difesa intervengono un compagno di classe, Kouichi, e il professor Tobari, i quali fanno parte segretamente del clan ninja di Banten, e da tempo seguivano Miharu di nascosto per proteggerlo. In questa situazione Miharu apprende dell’esistenza del mondo nascosto dei ninja, Nabari.

Inizialmente lui non vorrebbe avere nulla a che fare con questa realtà, ma ci sono troppe persone che lo stanno cercando con cattive intenzioni…

