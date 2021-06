manga – TOKYO REVENGERS – di Ken Wakui

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Revengers – (東京リベンジャーズ)

Titolo internazionale: Tokyo Revengers

Autore: Ken Wakui

Genere: serie tv – azione, scolastico, soprannaturale, scontri tra bande

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 22 (in corso)

Titolo in Italia: Tokyo Revengers

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovraccoperta, a 6,50 €

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Mentre sta guardando il telegiornale, Hanagaki Takemichi scopre che la sua fidanzata ai tempi delle medie è rimasta uccisa durante uno scontro, per colpa della banda Tokyo Manji Gang. Più tardi, mentre è in stazione, qualcuno lo spinge sotto al treno… e poco prima di essere travolto, Takemichi ripensa a quanto era felice in seconda media, tra gli amici e proprio Hinata.

Quando si risveglia, scopre di essere tornato indietro di dodici anni, proprio quando era alle medie! Ha davvero viaggiato nel tempo? E così potrebbe essere possibile cambiare il destino della ragazza (e magari anche il suo)?

