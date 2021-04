anime – TOKYO REVENGERS – di Koichi Hatsumi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Revengers – (東京リベンジャーズ)

Titolo internazionale: Tokyo Revengers

Genere: serie tv – azione, scolastico, soprannaturale, scontri tra bande

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: MBS

Trasmissione: domenica alle 02:08 (JST)

Tratto: dal manga “Tokyo Revengers”

Director: Koichi Hatsumi

Series Composition: Yasuyuki Muto

Character design: Keiko Ōta, Kenichi Ohnuki

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: LIDENFILMS

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Tokyo Revengers

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Cry Baby” by Official HIGE DANdism

Ending

“Koko de Iki o Shite” by eill

Trailer



TRAMA

Hanagaki Takemichi è un ragazzo di 26 anni che sta attraversando un periodo difficile, inoltre scopre da un telegiornale che la sua fidanzata ai tempi delle medie, Hinata, è stata uccisa dai teppisti della Tokyo Manji Gang durante uno scontro tra bande.

Mentre pensa a lei aspettando il treno, qualcuno lo spinge misteriosamente sui binari… ma invece di morire, Hanagaki si ritrova indietro nel tempo, alle medie.

Dopo l’iniziale stupore, il ragazzo decide di cambiare il destino amaro della sua amata, diventando lui stesso un forte teppista per arrivare ai vertici delle lotte tra bande.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūki Shin – Takemichi Hanagaki

Azumi Waki – Hinata Tachibana

Ryota Ohsaka – Naoto Tachibana

Daisuke Ono – Yasuhiro Mutō

Eiji Takeuchi – Nobutaka Osanai

Kengo Kawanishi – Nahoya Kawata

Masaaki Mizunaka – Keisuke Baji

Satoshi Hino – Masataka “Kiyomasa” Kiyomizu

Shō Karino – Chifuyu Matsuno

Shouta Hayama – Kazushi Yamagishi

Showtaro Morikubo – Tetta Kisaki

Shunichi Toki – Kazutora Hanemiya

Shunsuke Takeuchi – Makoto Suzuki

Subaru Kimura – Haruki Hayashida

Takuma Ter-hima – Atsushi “Akkun” Sendо̄

Takuya Eguchi – Shuji Hanma

Tatsuhisa Suzuki – Ken “Doraken” Ryūgūji

Yoshitsugu Matsuoka – Tak-hi Mitsuya

Yukihiro Nozuyama – Ryōhei Hayashi

Yuu Hay-hi – Manjirō “Mikey” Sano

Yūya Hirose – Takuya Yamamoto

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Revengers – opera originale

Live action

– Tokyo Revengers

