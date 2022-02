anime – TOKYO 24-KU (Tokyo 24th Ward) – di Naokatsu Tsuda

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



SCHEDA

Titolo originale: Tokyo 24-ku – (東京24区)

Titolo internazionale: Tokyo 24th Ward – Tokyo Twenty Fourth Ward

Genere: serie tv – mistero, fantascienza, super poteri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: giovedì alle 00:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Naokatsu Tsuda

Series Composition: Vio Shimokura

Script: Vio Shimokura

Character design: Takahiro Kishida

Music: Hideyuki Fukasawa

Studios: CloverWorks

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Tokyo 24th Ward

Distributore: Crunchyroll Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

“Paper Sky” by Survive Said the Prophet

Ending

“255,255,255” by Junya Enoki, Yuuma Uchida, Kaito Ishikawa

Trailer



TRAMA

Tre ragazzi molto diversi – Ran, Koki e Shuta – si rivedono dopo un anno nel “distretto 24” di Tokyo, un’isola artificiale. Il posto era stato scossa da un disastro, che aveva ucciso la loro amica Asumi e poi distrutto la loro amicizia.

Ma quando sono assieme ricevono tutti una chiamata sul cellulare, e risponde proprio Asumi, che dà a loro dei poteri soprannaturali per combattere… Ma contro chi?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junya Enoki – Shūta Aoi

Kaito Ishikawa – Kōki Suidō

Yūma Uchida – Ran Akagi

Atsushi Imaruoka – Yamamori

Eri Kitamura – Lucky

Hiroya Egashira – Kaoru Shindō

Hitomi Nabatame – Sakiko Tsuzuragawa

Manaka Iwami – Asumi Suidō

Nanami Tomaru – Kinako

Rina Hidaka – Kozue Shirakaba

Sayaka Ohara – Kanae Suidō

Sōma Saitō – Kunai

Taiten Kusunoki – Gōri Suidō

Yōji Ueda – Hiroki Shirakaba

Yui Makino – Mari Sakuragi

Yūichi Nakamura – Wataru Tsukushi

Yumiri Hanamori – Kana Shishido

