anime – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: DIAMOND IS UNBREAKABLE – di Naokatsu Tsuda

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai – (ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない )

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 4: Diamond is Unbreakable

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Dicembre 2016

Rete tv giapponese: Tokyo MX, TX Network e Animax

Trasmissione: sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: 3° serie tv tratta dal manga “Le bizzarre avventure di Jojo” che adatta l’arco “Diamond Is Unbreakable”.

Director: Naokatsu Tsuda

Episode Director: Toshiyuki Kato, Yuuta Takamura

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Script: Kazuyuki Fudeyasu (9 episodes) Shinichi Inotsume (5 episodes) Shogo Yasukawa (9 episodes) Yasuko Kobayashi (8 episodes)

Character design: Terumi Nishii

Music: Yūgo Kanno

Studios: David Production

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sia su Crunchyroll che su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable

Sigle

Opening Theme:

1: “Crazy Noisy Bizarre Town” by THE DU

2: “Crazy Noisy Bizarre Town ~EDM arrange ver.~” by THE DU

3: “chase” by batta

4: “Great Days” by Karen Aoki & Daisuke Hasegawa

Ending Theme:

“I Want You” by Savage Garden

Trailer



TRAMA

Anno 1999, in Giappone. Morioh, una cittadina normalmente tranquilla e pacifica, è recentemente diventata focolaio di strane attività criminali. Jotaro Kujou si dirige lì per incontrare Jousuke Higashikata, figlio illegittimo di suo nonno Joseph Joestar.

Quando si incontrano Jotaro si rende conto che anche Jousuke, come lui, ha un suo Stand…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūki Ono – Jōsuke Higashikata

Daisuke Ono – Jōtarō Kūjō

Toshiyuki Morikawa – Yoshikage Kira/Kōsaku Kawajiri

Megumi Toyoguchi – Tomoko Higashikata

Rina Satou – Hayato Kawajiri

Takahiro Sakurai – Rohan Kishibe

Unshō Ishizuka – Joseph Joestar

Wataru Takagi – Okuyasu Nijimura

Yuuki Kaji – Kōichi Hirose

