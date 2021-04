manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: DIAMOND IS UNBREAKABLE – di Hirohiko Araki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai – (ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 4: Diamond is Unbreakable

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 1995

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: prima edizione di 18 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 1997

– seconda edizione nel 2011 in 12 volumi (concluso)

– terza edizione futura nella raccolta “JoJonium”

Traduzione: Simona Stanzani

TRAMA

Anno 1999, Jotaro (protagonista della precedente serie) va nella città marittima di Moricho per incontrare il figlio illegittimo di Joseph, Josuke Higashikata. Conosce così questo suo “zio” di soli 16 anni, che ha anche lui ha sviluppato una Stand, chiamato “Crazy Diamond”.

Intanto, misteriosamente, la città di riempie di criminali che possiedono lo Stand… come mai?

