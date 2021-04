anime – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: VENTO AUREO – di Naokatsu Tsuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze – (ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2018 a Luglio 2019

Rete tv giapponese: Tokyo MX, TX Network e Animax

Trasmissione: sabato alle 01:05 (JST)

Tratto: 4° serie tv tratta dal manga “Le bizzarre avventure di Jojo” che adatta l’arco “Vento Aureo”.

Director: Naokatsu Tsuda

Episode Director: Hideya Takahashi, Yasuhiro Kimura

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Script: Akira Horiuchi (eps 27, 33) Kazuyuki Fudeyasu (10 episodes) Naokatsu Tsuda (eps 20-21) Shinichi Inotsume (8 episodes) Shogo Yasukawa (9 episodes) Yasuko Kobayashi (8 episodes)

Character design: Takahiro Kishida

Music: Yūgo Kanno

Studios: David Production

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sia su Crunchyroll che su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

Sigle

Opening

1: “Fighting Gold” by Coda

2: “Uragirimono no Requiem” by Daisuke Hasegawa

Ending

1: “Freek’n You” by Jodeci

2: “Modern Crusaders” by Enigma

TRAMA

Koichi Hirose si reca a Napoli su richiesta di Jotaro Kujo, per indagare su un ragazzo di nome Haruno Shiobana. Lo trova quasi subito, scopre che si fa chiamare “Giorno Giovanna” e che nientemeno che il figlio di Dio Brando!

Ma non solo, Giorno ha un suo Stand, con il quale vuole arrivare ai vertici della società criminale Passione.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kensho Ono – Giorno Giovanna

Yūichi Nakamura – Bruno Bucciarati

Daiki Yamashita – Narancia Ghirga

Fuminori Komatsu – Jean-Pierre Polnareff

Junichi Suwabe – Leone Abbacchio

Junya Enoki – Pannacotta Fugo

Katsuyuki Konishi – Diavolo

Kousuke Toriumi – Guido Mista

Sayaka Senbongi – Trish Una

Sōma Saitō – Vinegar Doppio

OPERE RELATIVE

Manga

“Le bizzarre avventure di JoJo” è una saga formata da diverse serie:

– Parte 1: Phantom Blood

– Parte 2: Battle Tendency

– Parte 3: Stardust Crusaders

– Parte 4: Diamond is Unbreakable

– Parte 5: Vento Aureo

– Parte 6: Stone Ocean

– Parte 7: Steel Ball Run

– Parte 8: JoJolion

Serie tv

1- Le bizzarre avventure di Jojo (Phantom Blood e Battle Tendency)

2- Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders

3- Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable

5- Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean

Oav

– Le bizzarre avventure di JoJo – 13 oav

Film d’animazione

– JoJo’s Bizarre Adventure Movie: Phantom Blood

