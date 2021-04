anime – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STONE OCEAN – di Naokatsu Tsuda

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone Ocean – (ジョジョの奇妙な冒険Part 6: ストーンオーシャン)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: serie tv annunciata, per ora non si sa la data di trasmissione (questa scheda sarà aggiornata man mano con i dati appena saranno noti)

Tratto: 5° serie tv tratta dal manga “Le bizzarre avventure di Jojo” che adatta l’arco “Stone Ocean”.

Studios: David Production

Titolo nello streaming in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean

Sigle

Trailer di presentazione



TRAMA

2011, il Florida. Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, viene ingiustamente accusata di un crimine che non ha commesso, e inviata in un carcere di massima sicurezza.

Si tratta di una trappola, ordina da un amico di Dio Brando… Ma nel carcere si formerà anche una squadra di guerrieri Stand.

OPERE RELATIVE

Manga

“Le bizzarre avventure di JoJo” è una saga formata da diverse serie:

– Parte 1: Phantom Blood

– Parte 2: Battle Tendency

– Parte 3: Stardust Crusaders

– Parte 4: Diamond is Unbreakable

– Parte 5: Vento Aureo

– Parte 6: Stone Ocean

– Parte 7: Steel Ball Run

– Parte 8: JoJolion

Serie tv

1- Le bizzarre avventure di Jojo (Phantom Blood e Battle Tendency)

2- Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders

3- Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable

4- Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

Oav

– Le bizzarre avventure di JoJo – 13 oav

Film d’animazione

– JoJo’s Bizarre Adventure Movie: Phantom Blood

