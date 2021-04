anime – ONE-PUNCH MAN 2 – di Chikara Sakurai

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One-Punch Man 2 – (ワンパンマン 2)

Titolo internazionale: One-Punch Man 2

Genere: serie tv – azione, combattimento, soprannaturale, supereroi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2019

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: mercoledì alle 01:35 (JST)

Tratto: dal manga “One-Punch Man” di One e Yusuke Murata

Director: Chikara Sakurai

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Character design: Chikashi Kubota

Music: Makoto Miyazaki

Studis: JCStaff

Titolo in Italia: One-Punch Man 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 (simulcast) 2021 (doppiaggio e home video)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming sulla tv gratuita VVVVID.

Edizione italiana: Dynit. Uscirà a Luglio 2021 in Dvd e in Bluray, sia in versione Limited, sia in versione Normale.

Sigle

Opening Theme

“Seijaku no Apostle” by JAM Project

Ending Theme

“Chizu ga Nakutemo Modoru kara” by Makoto Furukawa

Trailer giapponese (sottotitoli in inglese)



TRAMA

La seconda stagione di “One-Punch Man” riprende esattamente da dove era si era conclusa la precedente serie, ma vede il cambio di parte dello staff e di studio di animazione.

Trama qua sotto priva di spoiler.

Dopo aver preso parte ad una battaglia entusiasmante, Saitama è tornato alla sua insignificante vita quotidiana a Z-City, sempre annoiato dalla sua stessa forza. Il numero dei mostri è però in continuo aumento: l’Associazione degli Eroi è in difficoltà, eppure i suoi membri più in vista continuano a pensare alla loro fama che ai problemi della gente.

Inoltre fa la sua comparsa Garo, un criminale umano che sembra avercela particolarmente con i supereroi…

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Saitama – Makoto Furukawa – Alessandro Campaiola

Genos – Kaito Ishikawa – Flavio Aquilone

Sonic il Supersonico – Yuuki Kaji – Mirko Cannella

Tornado – Aoi Yūki – Eva Padoan

Fubuki – Saori Hayami – Alessandra Bellini

Dolcetto Mask – Mamoru Miyano – Emiliano Reggente

Spaten Rider – Yūichi Nakamura – Angelo Evangelista

Silver Fang – Kazuhiro Yamaji – Saverio Moriones

Atomic Samurai – Kenjiro Tsuda – Riccardo Scarafoni

King – Hiroki Yasumoto – Andrea Lavagnino

Metal Knight – Tesshō Genda – Massimo Bitossi

Child Emperor – Minami Takayama – Mattia Fabiano

Zombieman – Takahiro Sakurai – Marco Baroni

Mastino Man – Yūji Ueda – Alessio De Filippis

Flash l’Abbagliante – Kousuke Toriumi – Omar Vitelli

Mazza Metallica – Wataru Hatano – Marco Vivio

Pri-Pri-Prisoner – Masaya Onosaka – Alberto Angrisano

Iairon – Yoshimasa Hosoya – Andrea Mete

Armored Gorilla – Giuliano Bonetto

Mosquito Girl – Laura Lenghi

Granchilante – Luca del Fabbro

Vaccine Man – Luca Graziani

Molla Baffuta – Roberto Draghetti

Palla Dorata – Sasha De Toni

Re delle Bestie – Stefano Santorino

OPERE RELATIVE

Manga

– One Punch Man

– One Punch-Man (ONE) – opera capostipite

Serie tv

– One-Punch Man – serie tv – prequel

Oav/Special

– One-Punch Man Specials – special

– One Punch man OVA 0 : Road to Hero – special

RECENSIONI