manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: JOJOLION – di Hirohiko Araki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jojo no Kimyou na Bouken: JoJolion – (ジョジョリオン)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 8: JoJolion

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 26 (in corso)

Titolo in Italia: Jojolion – Le bizzarre avventure di JoJo: Jojolion

Casa Editrice italiana: Star Comics

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 23 (in corso)

TRAMA

Questa stagione di Jojo presenta una versione alternativa di “Diamond is Unbreakable (Parte 4)”.

2011, la cittadina marina Moriocho si trova vicino a delle guglie di terra denominate dagli abitanti “Wall Eyes”, spuntate misteriosamente dopo un terremoto. Vicino a una di queste costruzioni Yasuho Hirose trova un ragazzo ferito e senza memoria, con solo in testa un cappello da marinaio, e con sulla spalla una voglia a forma di stella…

Anche in questa serie molti personaggi sono le controparti di quelli apparsi nelle serie precedenti di JoJo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

“Le bizzarre avventure di JoJo” è una saga formata da diverse serie:

– Parte 1: Phantom Blood

– Parte 2: Battle Tendency

– Parte 3: Stardust Crusaders

– Parte 4: Diamond is Unbreakable

– Parte 5: Vento Aureo

– Parte 6: Stone Ocean

– Parte 7: Steel Ball Run

– Parte 8: JoJolion

Serie tv

1- Le bizzarre avventure di Jojo (Phantom Blood e Battle Tendency)

2- Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders

3- Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable

4- Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

5- Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean

Oav

– Le bizzarre avventure di JoJo – 13 oav

Film d’animazione

– JoJo’s Bizarre Adventure Movie: Phantom Blood

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Le bizzarre avventure di JoJo” presente sul sito:

RECENSIONI