manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: BATTLE TENDENCY – di Hirohiko Araki

Scheda a cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 2: Sentou Chouryuu – (ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 2: Battle Tendency

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1987

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: prima edizione di 7 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Battle Tendency

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 1994

– seconda edizione nel 2010 in 4 volumi (concluso)

– terza edizione del 2020 nella raccolta “JoJonium” (volumi dal 4 al 7) a 16,90 € – disponibile anche in edizione digitale

Traduzione: Simona Stanzani

TRAMA

Nel nuovo arco il protagonista è Joseph Joestar, nipote di Jonathan, dal quale ha ereditato il potere delle onde concentriche. Il ragazzo vive, nel 1938, a New York con la nonna Erina; quando un misterioso ritrovamento in Messico unirà di nuovo i destini della famiglia Joestar con la Maschera di Pietra, ovvero l’artefatto che rese Dio Brando potente e immortale.

