manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STARDUST CRUSADERS – di Hirohiko Araki

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders – (ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 3: Stardust Crusaders

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1989 – 1992

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: prima edizione di 16 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 1995 – 1997

– seconda edizione nel 2010 in 10 volumi (concluso)

– terza edizione del 2020 nella raccolta “JoJonium” volumi dal 8 in poi, a 16,90 € (in corso) – disponibile anche in edizione digitale

Traduzione: Simona Stanzani

TRAMA

Joseph Joestar (protagonista della precedente serie) viene chiamato dalla figlia Holly, che vive in Giappone, per aiutare il nipote Jotaro Kujo. Il ragazzo si è fatto volontariamente chiudere in prigione, perchè convinto di essere posseduto da uno spirito maligno. Ma il nonno gli spiega che ha solo sviluppato lo “stand”, ovvero una proiezione extracorporea generata dalla sua stessa energia vitale.

Il potere si è risvegliato per via di Dio Brando, che è tornato per uccidere la famiglia Joestar!

