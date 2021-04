manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STEEL BALL RUN – di Hirohiko Araki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 7: Steel Ball Run – (ジョジョの奇妙な冒険 Part7 STEEL BALL RUN)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: prima edizione di 24 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 2006 in 24 volumi (concluso)

– seconda edizione nel 2018 in 16 volumi (concluso)

– terza edizione futura nella raccolta “JoJonium”

Traduzione: Andrea Maniscalco

TRAMA

Stati Uniti, anno 1890. Johnny Joestar, un ex fantino paraplegico, e Gyro Zeppeli, maestro di un’arte mistica chiamata Spin, decidono di partecipare alla “Steel Ball Run”, una corsa che attraversa l’America.

La particolarità di questa serie è che molti personaggi sono le controparti di quelli apparsi nelle serie precedenti di JoJo (Johnny è infatti la controparte di Jonathan, Gyro di Caesar, Diego di Dio, Lucy di Erina e via dicendo).

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI