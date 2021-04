manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: VENTO AUREO – di Hirohiko Araki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze – (ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1995

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: prima edizione di 17 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 1999

– seconda edizione nel 2013 in 10 volumi (concluso)

– terza edizione futura nella raccolta “JoJonium”

Traduzione: Simona Stanzani

TRAMA

La nuova serie è ambientata nel 2001 in Italia, e ha come protagonista Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando. Ma l’uomo lo ha concepito nel corpo di Jonathan, perciò il ragazzo ha ereditato i poteri e il senso di giustizia dei Joestar.

Il suo sogno è quello di diventare una “gangstar” (parola che è un misto fra “gangster” e “star”), arrivando alla vetta di un organizzazione mafiosa chiamata Passione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI