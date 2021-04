manga – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STONE OCEAN – di Hirohiko Araki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone Ocean – (ジョジョの奇妙な冒険Part 6: ストーンオーシャン)

Titolo internazionale: JoJo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean

Autore: Hirohiko Araki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: prima edizione di 17 volumi (concluso), poi ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean

Casa Editrice italiana: Star Comics

– prima edizione del 2002

– seconda edizione nel 2013 in 11 volumi (concluso)

– terza edizione futura nella raccolta “JoJonium”

Traduzione: Edoardo Serino

TRAMA

2011, il Florida. Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, viene ingiustamente accusata di un crimine che non ha commesso, e inviata in un carcere di massima sicurezza.

Si tratta di una trappola, ordina da un amico di Dio Brando… Ma nel carcere si formerà anche una squadra di guerrieri Stand.

