manga – BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE – di Oh! Great

SCHEDA

Titolo originale: Bakemonogatari – (化物語)

Traduzione letterale: Storia di Fantasmi/Mostri

Titolo internazionale: Bakemonogatari: A Phantom Story – Bakemonogatari: Monster Tale – Monogatari Series: First Season

Autore: Oh! Great (su storia originale di NisiOisiN)

Genere: azione, ecchi, mistero, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Tratto: dalla saga di light novel “Monogatari” di NisiOisin, ma è anche ispirato all’anime di “Bakemonogatari” tratto dai primi due romanzi della saga

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Bakemonogatari – Monster Tale

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a € 5,90

Traduzione: Andrea Maniscalco

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

Koyomi Araragi scopre per caso che una sua compagna di classe, la bella e silenziosa Hitagi Senjogahara, ha un peso corporeo molto basso a causa di una maledizione, cosa che non le permette di avere una vita normale.

Il ragazzo non si stupisce perchè anche lui in passato è stato maledetto, ma era riuscito a guarire, perciò decide di aiutarla… Inizia così un’avventura tra vita normale e mondo soprannaturale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

“Monogatari Series” – serie di romanzi – opere capostipite

Sono:

1- Bakemonogatari part. 1

2- Bakemonogatari part. 2

3- Kizumonogatari

4- Nisemonogatari part. 1

5- Nisemonogatari part. 2

6- Nekomonogatari part. 1

7- Nekomonogatari part. 2

8- Kabukimonogatari

9- Hanamonogatari

10- Otorimonogatari

11- Onimonogatari

12- Koimonogatari

13- Tsukimonogatari

14- Koyomimonogatari

15- Owarimonogatari part. 1

16- Owarimonogatari part. 2

17- Owarimonogatari part. 3

18- Zoku-Owarimonogatari

19- Orokamonogatari

20- Wazamonogatari

21- Nademonogatari

22- Musubimonogatari

23- Shinobumonogatari

24- Yoimonogatari

25- Amarimonogatari

26- Ogimonogatari

27- Shinomonogatari part. 1

28- Shinomonogatari part. 2

Anime

“Monogatari Series: First Season”

– Bakemonogatari – serie tv (15 episodi)

– Nisemonogatari – serie tv (11 episodi)

– Nekomonogatari Black – serie tv (4 episodi)

“Monogatari Series: Second Season”

– Nekomonogatari White – serie tv (5 episodi)

– Kabukimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Otorimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Onimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Koimonogatari – serie tv (6 episodi)

– Hanamonogatari – serie tv (5 episodi)

“Monogatari Series: Final Season”

– Tsukimonogatari – serie tv (4 episodi)

– Owarimonogatari I – serie tv (12 episodi)

– Koyomimonogatari – serie tv (13 episodi)

– Owarimonogatari II – serie tv (7 episodi)

– Zoku Owarimonogatari – serie tv (6 episodi)

Manga

– Bakemonogatari – Monster Tale

