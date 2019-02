A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Himiko-Den – (火魅子伝)

Titolo internazionale: Himiko-Den – The Legend of Himiko

Autore: Oh! Great

Genere: shounen – azione, ecchi, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non troppo impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Comic Dragon

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Himiko-Den

Edizioni italiane:

– Edito per la prima volta nel 2003, in due volumi (concluso) dalla Planet Manga

– Ripubblicato nel 2010 dalla JPop, volume unico (concluso) con sovracopertina e prime pagine a colori, a 6,00 euro

Traduzione (JPop): Sandro Cecchi

TRAMA

Masahiko Kutani è un liceale molto legato a Himejima Himiko, una sua cara amica che, però, non ha ricordi del suo passato. Mentre sono a scuola, in una mattina come un’altra, si apre un portale verso un violento mondo fantasy.

Le vite dei due ragazzi verrà cambiata per sempre, anche perchè scopriranno di essere la reincarnazione di due potenti guerrieri, che sono richiamati ancora una volta a fermare la fine del mondo…

OPERE RELATIVE

“Himiko-Den” è un progetto multimediale, che si compone (oltre di questo manga) di una light novel, un videogioco (per playstation 1) e un anime (di 12 episodi).

RECENSIONI

