Titolo originale: Sumire wa Blue – (スミレはブルー)

Titolo internazionale: My Blue Violet

Autrice: Yuuki Obata

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Le viole son blu

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: FlashBook

Volumi: 2 (concluso)

Sumire (che significa “Viola” nel senso del fiore) è una ragazzina che un giorno, in biblioteca, viene attratta da un suo coetaneo che sta giocherellando con una matita. Scopre poi che il ragazzo si chiama Daichi, frequenta un’altra scuola, ed è il capitano della squadra di hockey su ghiaccio.

Ma Daichi è anche già impegnato con una ragazza di nome Shinobu, sua amica di infanzia, con la quale però ha un rapporto complesso e non del tutto chiaro; dato che Shinobu esce anche con altri ragazzi, che però cambia spesso.

Una situazione non facile, ma Sumire decide di provare lo stesso ad avvicinarsi a Daichi…

