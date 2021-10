manga – MY SON IS PROBABLY GAY (Uchi no Musuko wa tabun Gay) – di Okura

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Uchi no Musuko wa tabun Gay – (うちの息子はたぶんゲイ)

Titolo internazionale: My Son is Probably Gay – I Think Our Son Is Gay

Autore: Okura

Genere: commedia, scolastico, slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Pixiv

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: My Son is Probably Gay

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione grande, con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Vita della famiglia Aoyama, formata dai genitori e due figli maschi.

La madre, Tomoko, è molto attenta ai figli; e proprio per questo si è accorta che il primogenito Hiroki, che ha iniziato la prima superiore, è probabilmente innamorato di un suo compagno di classe; e tanti altri piccoli indizi l’hanno convinta che lui sia gay. Ma decide di non parlargliene, finchè non sarà lui per primo a volerlo fare.

Il manga è formato da piccoli episodi autoconclusivi, con protagonista soprattutto Tomoko nella sua quotidianità.

