manga – BINBOGAMI! (Binbougami ga!) – di Yoshiaki Sukeno

SCHEDA

Titolo originale: Binbougami ga! – (貧乏神が!)

Titolo internazionale: Binbogami! – Good Luck Girl! – The God Of Poverty is!

Autore: Yoshiaki Sukeno

Genere: azione, commedia, parodia, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Binbogami!

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2016

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,50 €

Volumi: 16 (concluso)

TRAMA

Ichiko Sakura è una ragazza che ha avuto tutto dalla vita: bellezza, denaro, intelligenza, bravura nello sport e, soprattutto, un’incredibile fortuna.

Momiji è una Binbogami; ovvero una delle divinità che presiedono la sfortuna e la malasorte (chiamati anche “dei della povertà”); che si accorge che Ichiko è in grado, inconsapevolmente, di prendere per sè la fortuna degli altri, rendendoli così sfortunati.

Allora Momiji scende sulla Terra per porre rimedio a questo problema. Ma la ragazza non ne vuol sapere di diventare “normale” per agevolare gli altri; anche perchè da sempre è abituata ad essere sola, e non ha nessuno a cui tiene veramente.

Inizia così uno scontro a colpi di tranelli, agguati e siringhe giganti tra Ichiko e Momiji!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

RECENSIONI