manga – BOKUTACHI WA BENKYOU GA DEKINAI (We Can’t Study) – di Taishi Tsutsui

SCHEDA

Titolo originale: Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai – (ぼくたちは勉強ができない)

Titolo internazionale: We Never Learn – BokuBen – We Can’t Study

Autore: Taishi Tsutsui

Genere: commedia, sentimentale, scolastico, shounen, harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: febbraio 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 13 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Nariyuki Yuiga si impegna duramente per essere uno studente modello con il massimo dei voti; sia perchè lo aveva promesso al padre ora defunto, sia perchè aspira ad essere un “vip” della scuola, status che gli permetterebbe di non pagare le tasse scolastiche, dato che la sua famiglia ha problemi di soldi. Viene però sempre superato dalle sue due compagne di banco: Rizu Ogata, alla sua destra, è infatti un genio nelle materie scientifiche; mentre Fumino Furuhashi, alla sua sinistra, è incredibilmente portata per le materie letterarie.

Un giorno il preside lo convoca per annunciargli che è stato candidato a “vip”, ma a patto che faccia da tutor proprio alle due ragazze geniali! Questo perchè, incredibilmente, Ogata ha scelto di andare in una facoltà letteraria, mentre Furuhashi in una università scientifica, andando contro alle loro dati naturali, infatti stanno affrontando problemi di studio. Come se la caverà Yuiga?

OPERE RELATIVE

Anime

– Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai – serie tv

– Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! 2 – serie tv

– Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai Special – oav

RECENSIONI

