manga – CHIHAYAFURU – di Yuki Suetsugu

SCHEDA

Titolo originale: Chihayafuru – (ちはやふる)

Titolo internazionale: Chihayafuru – Chihayafull

Autrice: Yuki Suetsugu

Genere: josei, sentimentale, scolastico, sportivo, carte

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dicembre 2007 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Be Love

Volumi: 39 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Chihaya ha sempre passato il tempo a supportare la sorella nella sua carriera di modella, senza avere sue aspirazioni o sogni. Questo fino a quando aveva incontrato Wataya Arata, un talentuoso giocatore di karuta (gioco di carte giapponese, ma che è anche una competizione letteraria e sportiva) che le aveva fatto conoscere questo sport. Chihaya si era così innamora della disciplina, trovando finalmente un suo obiettivo: diventare la miglior giocatrice di karuta del Giappone.

Così, ora che ha iniziato le scuole superiori, ha deciso di aprire un club di carte, per formare una squadra e poi competere con altri istituti; ma per il momento l’unico iscritto è il suo amico Taichi Mashima. Riuscirà Chihaya ad avere una suo team e vincere il torneo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Chihayafuru – serie tv

– Chihayafuru 2 – serie tv

– Chihayafuru 3 – serie tv

Live action

– Chihayafuru: Kami no Ku – live-action

– Chihayafuru: Shimo no Ku – live-action

RECENSIONI

