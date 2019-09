manga – CROSS GAME – di Mitsuru Adachi

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Cross Game – (クロスゲーム)

Titolo internazionale: Cross Game

Autore: Mitsuru Adachi

Genere: sentimentale, scolastico, shounen, slice of life, sportivo (baseball)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2010

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shounen Sunday

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: Cross Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 – 2011

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 17 (concluso)

TRAMA

Le famiglie Kitamura e Tsukishima sono vicine di casa, e hanno buoni rapporti di amicizia e lavoro. I Kitamura gestiscono un negozio di attrezzature sportive; gli Tsukishima un batting-center con annesso bar chiamato Clover. Il nome del locale è un riferimento alle quattro figlie: Ichiyo di 16 anni, Wakaba di 11, Aoba di 10, e Momiji di 6.

I Kitamura hanno invece un unico figlio, Ko, che è nato lo stesso giorno e anno di Wakaba, infatti i due sono molto amici, e tutti li danno come futuri fidanzati. L’unica che ha in antipatia Ko è Aoba, grande appassionata di baseball e brava battitrice. Anche Ko gioca a quello sport, ma senza tanta voglia di impegnarsi.

Ma un evento tragico cambia per sempre le due famiglie, e la crescita dei ragazzi sarà accompagnata da una grande malinconia, che forse solo il baseball riuscirà a riempire.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Cross Game – serie tv

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mitsuru Adachi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.