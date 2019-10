manga – URAKATA!! Dietro le quinte – di Bisco Hatori

A cura di Marichan

Titolo originale: Urakata!! – (ウラカタ!!)

Titolo internazionale: Behind the Scenes

Autrice: Bisco Hatori

Genere: sentimentale, shoujo, scolastico, cinema

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2018

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Urakata!! Dietro le quinte

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione senza sovracopertina, a 5,50 euro al volume

Traduzione: Alice Massa

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Ranmaru Kurisu è uno studente universitario che cerca di passare il più possibile inosservato, preferendo l’anonimato. Un giorno conosce il club del cinema della sua scuola dove, oltre a regista ed attori, ci sono dei ragazzi lavorano dietro alle quinte per i costumi, make up, ed effetti vari.

Il responsabile degli effetti speciali, Ryugi, lo costringe poi ad aiutarli dato che sono solo in quattro; così inizialmente Ranmaru entra nel club quasi controvoglia, ma questa esperienza lo cambierà molto.

