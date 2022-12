manga – UNA LAMA VESTITA DI FIORI (Hana wa Knife o Mi ni Matou) – di Hina Sakurada

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hana wa Knife o Mi ni Matou – (花はナイフを身にまとう)

Titolo internazionale: The Flower Is Wearing a Knife on Her – Flores Sangrientas

Autrice: Hina Sakurada

Genere: racconti, drammatico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Cheese!

Rivista: Shogakukan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Una lama vestita di fiori

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 6,50 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume con due racconti. Il primo, “una lama vestita di fiori” parla di una ragazza innamorata persa del suo professore di arte, ma la cotta diventa presto un’ossessione. “Beautiful World”, la seconda, parla di un ragazzo considerato un demone che abita in un bosco, ed è evitato da tutti tranne che da Alice.

