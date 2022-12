manga – AYAKASHI TRIANGLE – di Kentaro Yabuki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ayakashi Triangle – (あやかしトライアングル)

Titolo internazionale: Ayakashi Triangle

Autore: Kentaro Yabuki

Genere: azione, commedia, ecchi, harem, sentimentale, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Ayakashi Triangle

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a € 5,90

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Suzu è una ragazza spesso attaccata dagli “ayakashi”, spiriti che vogliono mangiarne l’energia. A difenderla l’amico di infanzia Matsuri, che è un abile ninja ed esorcista, nonché innamorato di lei.

Una volta i due vengono attaccati da Shirogane, il Re degli Ayakashi che ha la forma di un gatto bianco, che arrabbiato deciderà di maledire Matsuri… trasformandolo in una ragazza! Ora l’esorcista non solo continuerà a proteggere Suzu, ma dovrà anche trovare un modo per tornare normale; ma nel frattempo cercherà di comportarsi come una ragazza normale per non destare sospetti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Ayakashi Triangle – serie tv (annunciata)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kentaro Yabuki presenti sul sito:

RECENSIONI