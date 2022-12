manga – KINGDOM – di Yasuhisa Hara

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kingdom – (キングダム)

Titolo internazionale: Kingdom

Autore: Yasuhisa Hara

Genere: azione, drammatico, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 66 (in corso)

Titolo in Italia: Kingdom

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 6,90 €

Traduzione: Roberta Tiberi

Volumi: 55 (in corso)

TRAMA

Cina, Periodo degli Stati Combattenti (o “Guerra dei 500 anni”). I due orfani Piao e Xin, impiegati come servi, quando possono combattono tra di loro con la spada, per allenarsi sognando di diventare dei grandi generali. Un giorno, per caso, un nobile assiste alla loro lotta e decide di adottare Piao, intuendone il talento, e di portarlo al palazzo reale.

Lotte di potere però cambieranno il destino di tutti, e Xin conoscerà Ying Zheng, un principe che ha un grande sogno: unificare la Cina. Inizia così una lunga saga di politica e guerra; di ingegno e di sangue.

OPERE RELATIVE

Anime

– Kingdom – serie tv

– Kingdom 2 – serie tv

– Kingdom 3 – serie tv

– Kingdom 4 – serie tv

– Kingdom 5 – serie tv

