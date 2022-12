manga – IL GIORNO PRIMA DELL’ESTATE (Natsu no Zenjitsu) – di Motoi Yoshida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Natsu no Zenjitsu – (夏の前日)

Titolo internazionale: The Day Before Summer

Autrice: Motoi Yoshida

Genere: drammatico, sentimentale, slice of life, arte

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2014

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: good! Afternoon

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Il giorno prima dell’estate

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2015

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: P. Pederzini

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Tetsuo è uno studente universitario d’arte che ha perso la voglia di dipingere, e che fa anche alcuni lavoretti part-time per mantenersi. In uno di questi conosce Akira, una donna sempre in kimono e più grande di lui, con la quale inizia una relazione basata soprattutto su incontri sessuali. Lui la vede come una cosa poco impegnativa, mentre lei è più seria e coinvolta.

Ma Tetsuo spesso si imbatte in Hanami, una ragazza bella e solare, che lo attira subito ma con la quale non trova il coraggio di parlare. Ma quando Akira lo scopre…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI