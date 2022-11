manga – LADY!! (Milly un giorno dopo l’altro) – di Yoko Hanabusa

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Lady!! – (レディ!!)

Titolo internazionale: Lady!!

Autore: Yoko Hanabusa

Genere: drammatico, storico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1987

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Hitomi

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Lady!! – Milly, un giorno dopo l’altro

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 5,95 €

Traduzione:

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Dal Giappone Lynn arriva in Inghilterra, con la madre, per conoscere il padre che non ha mai visto: il conte George Russel. Ma quando la donna muore in un incidente, la bambina rimane da sola.

Infatti il papà è gentile, ma è spesso via per affari. Nella sua grande villa c’è solo la sorellastra Sarah, che inizialmente la tratta male per gelosia. Fortunatamente però Lynn fa almeno amicizia con i due giovani vicini, i fratelli Edward e Arthur.

Ma la bambina dovrà presto vedersela anche con una “matrigna cattiva”, ovvero la baronessa Wavebury, intenzionata a sposare il conte e averne tutte le ricchezze in esclusiva.

Riuscirà Lynn a diventare una vera Lady?

(P.S. pur avendo un inizio uguale, manga e anime prendono due strade diverse!)

OPERE RELATIVE

Manga

– Lady Rin! – sequel

Anime

– Milly un giorno dopo l’altro – serie tv

– Milly un giorno dopo l’altro 2 – serie tv

