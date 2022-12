manga – KURO – di Somato

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kuro – (黒─kuro─)

Traduzione letterale: Nero

Titolo internazionale: Kuro (Somato)

Autore: Somato (pseudonimo di un duo di autrici, Nori e Hisshi)

Genere: drammatico, horror, mistero soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Tonari no Young Jump

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Kuro

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina, pagine a colori, a 6,90 € al volume. Disponibile anche il Box a 20,70 €

Traduzione: Christine Ghidini

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

In un paesino di montagna c’è una enorme villa dove vive una bambina di nome Coco, sola con il gatto nero Kuro. Le loro giornate sono belle e serene, con la visita ogni tanto del dottore e della maestra con la figlia.

Ci sono però molte cose di cui Coco non si accorge. Per esempio, che il suo amato Kuro ha dei comportamenti strani. Degli abitanti della cittadina che la evitano. Non si chiede mai dove siano i suoi genitori. E non sembra vedere le inquietanti ombre nere che si muovono nel bosco vicino al suo giardino…

