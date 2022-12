manga – TOM SAWYER – di Shin Takahashi

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tom Sawyer – (トムソーヤ)

Titolo internazionale: Tom Sawyer

Autore: Shin Takahashi

Genere: avventura, psicologico, slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Melody

Tratto: la storia è liberamente ispirata al romanzo “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Tom Sawyer

Anno di pubblicazione in Italia: 2009 (prima edizione) 2018 (seconda edizione)

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande con sovracopertina, a 14,00 €

Traduzione: Sayaka Kozeki

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“La mia adolescenza cominciò quell’estate“…

La morte della madre costringe Haru a far ritorno al paese sul mare in cui si era trasferita da bambina, un posto che ha sempre odiato. La comunità del luogo, molto chiusa, l’ha sempre mal vista; inoltre la ragazza scopre che una banda di ragazzini consideravano sua madre una strega! Ma non la odiavano, anzi, erano soliti andare spesso a trovarla.

Ma una notte Haru assiste con uno di loro, Taro, ad una scena che cambierà la loro estate…

